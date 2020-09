Update coronaresultaten: probleem met buschauffeur Deceuninck - Quick-Step van de baan, UCI komt met statement

Het is bang en spannend afwachten daags na de eerste rustdag. Wie mag nog starten en wie moet naar huis?

UPDATE: De UCI is met een officieel statement naar buiten gekomen. Iedereen is negatief wat betreft Covid-19 en dus mogen alle 166 renners aan de start van rit 10 staan.

De coronatesten zijn een extra factor dit jaar in de Tour de France. Want wie positief test, die moet eruit. En als er meer dan twee renners of stafleden binnen een ploeg positief testen, dan sneuvelt de hele ploeg.

De rit van vandaag wordt als nerveus aangekondigd, maar de aanloop daarheen zal dus minstens zo spannend zijn. Al leek het allemaal nog mee te vallen.

Spanning

Doorheen de voormiddag sijpelden steeds meer negatieve covid-resultaten door. Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, Education First, Movistar, UAE, ...

Bij Deceuninck - Quick-Step was er nog onduidelijkheid, maar er was een probleem met het staal van de buschauffeur. Na hertest is ook hij fit voor de strijd bevonden.