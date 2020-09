Franse renner teleurgesteld in actie van Peter Sagan: "Ik had met andere mannen in het ziekenhuis kunnen liggen"

Ook de Franse renner Hugo Hofstetter kreeg met Peter Sagan te maken in de massasprint. Zo moest ook Hofstetter zich inhouden. De renner van Israel Start-Up Nation was teleurgesteld in Sagan en gaf zijn mening op Twitter.

"Ik heb veel respect voor jou, maar als ik niet stop met sprinten, lig ik nu met andere mannen in het ziekenhuis. Ik ben zeer teleurgesteld", aldus Hofstetter.

Hi @petosagan I never use tweeter but... with all the respect that I have for you, If I don’t break, in this moment Me and maybe some other guys are in the hospital now... I’m very disappointed... pic.twitter.com/FXmOdScx7U