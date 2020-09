Tirreno-Adriatico etappe 6: Kan Merlier naar de overwinning sprinten?

Na een lastig tweeluik in de Tirreno lijkt het zaterdag opnieuw de sprinters die hun kans mogen wagen in de straten van Senigalla.

De etappe van zaterdag valt in twee delen op te delen. Het eerste deel van de etappe gaat constant op en neer, buiten de eerste 10km is het nooit echt vlak. Maar na de bevoorradingszone is de laatste 80 kilometer biljartvlak.

Ideaal dus voor een massasprint? Ja, maar de renners zullen toch attent moeten zijn want die laatste 80 kilometer worden er lussen gereden langs de kustzone en dat is gevaarlijk voor eventuele waaiers.

Favorieten

In de massasprints trekt Alpecin-Fenix de kaart van Belgisch kampioen Tim Merlier. Pascal Ackermann won de eerste en de tweede etappe in de sprint, voor Fernando Gaviria. Ook Ballerini van Deceuninck-Quick.Step en Rick Zabel behoren tot de favorieten voor deze etappe.