Benoot en Hirschi verklaren het succes van Sunweb: "Groep hangt aan mekaar" en "Op stage naar goed niveau"

De ploeg van de Tour? Jumbo-Visma, zullen velen zeggen, maar Sunweb is een even goed antwoord. Een ploeg van voornamelijk vrijbuiters, zonder klassementsman, maar wel een team met drie ritzeges. Tiesj Benoot en sensatie Marc Hirschi verklaren waarom hun ploeg zo goed presteert.

Drie ritzeges heeft Sunweb al verzameld. "Dat overstijgt de verwachtingen", moet Tiesj Benoot toegeven. "Vooraf was er van buitenaf zeer veel kritiek. Ik denk dat we zelf wel iets meer geloof hadden. De groep hangt zeer sterk aan mekaar. Als je dat voor mekaar krijgt, zorgt er dat wel voor dat er echt gekoerst wordt voor mekaar. Dat hebben we wel vooropgesteld. Het is top als het dan ook afgemaakt kan worden."

Het is niet voor de laatste keer dat deze Sunweb-selectie samen koerst. "Het is ook met deze groep dat we verder gaan, er zullen niet veel nieuwe jongens bijkomen voor de klassiekers. Zelf heb ik fysiek een paar frustrerende dagen meegemaakt, maar de sfeer in de ploeg is supergoed."

Marc Hirschi groeide uit tot een ware sensatie en nam één van die ritzeges voor zijn rekening. "Dat we voor mekaar werken, is de sleutel. Op de hoogtestage is iedereen naar een goed niveau gegroeid. Het lijkt makkelijker dan het is. Iedereen is echt goed, dat heeft tot het succes van het team geleid. Je moet ook respect verdienen." Er zijn nog wel teams die hun plan goed uitvoeren. Bora-Hansgrohe bijvoorbeeld.

Maar waar de Duitse formatie één ritzege boekte, lukte Sunweb dus een hattrick. Met dank aan Hirschi en Kragh Andersen. "Wij gaan voor de aanval, zij koersen controlerend. Wij moeten niet wachten tot er zes renners weg zijn om aan de koers te beginnen. Zij probeerden de groene trui te winnen, dat is weer iets anders. Maar het zit redelijk goed mee voor ons", besluit Benoot.