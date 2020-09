Peter Sagan zonder of met groen: "Ik zal er alles aan doen om te proberen winnen in Parijs"

Eén keer werd hij uit koers genomen, voorts ging Sagan bij elke Tour-deelname met groen naar huis. Dit jaar lijkt het behoudens een mirakel niet het geval te zijn. Wel hebben Sagan en zijn ploeg de verdienste dat ze er tot het einde van de Tour voor blijven strijden zijn.

Zo ook in de etappe naar Champagnole. Eerst in een controlerende rol, nadien was het kwestie om mee te schuiven in de juiste vlucht. "Ik heb alles wat mogelijk was geprobeerd om voor de overwinning te gaan. De ploeg deed zijn best om die optie te creëren", verklaarde Sagan aan de finish.

Alleen was het scenario nu ook niet ideaal voor hem. "Toen we ontsnapten met 30 kilometer te gaan, groeide de groep aan tot 12 renners. Ik denk dat vier ploegen twee renners voorin hadden. Als gevolg was het onmogelijk voor mij om op mijn eentje alle demarrages te beantwoorden."

Vanuit het kamp van Bora-Hansgrohe hebben ze zich weinig te verwijten. Sagan zelf, die wil nog voor de ritzege gaan op de Champs-Élysées. "We hebben eens te meer ons best gedaan. Ik zal er zeker alles aan doen om te proberen winnen in Parijs."