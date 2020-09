Pogacar houdt iets geheim en heeft puntje van kritiek op parcours: "Zou ongelooflijk zijn als ik de Tour win"

De voorlaatste rit in lijn is achter de rug. Op naar de ontknoping, met Tadej Pogacar die nog voor een stunt wil zorgen. De wonderboy van UAE wil zijn landgenoot Roglic nog uit het geel rijden. Iets wat maar weinigen verwachten, maar Pogacar gaat er nog voor.

Eerst was het kwestie de negentiende etappe nog goed door te komen. "In het begin ging het supersnel. Ze reden vooraan aan een hoog tempo. Op de laatste hellingen waren er vele aanvallen. Toen die groep vertrok, ging het er in het peloton meer relaxed aan toe. Daar ben ik blij om, want de wegen waren volgens mij niet gepast voor een peloton om over te rijden."

Het maakt niet uit in welke volgorde we starten

Een helder punt van kritiek vanwege de jongeman. Voor hem is het nu volop toeleven naar de tijdrit. "Alles is mogelijk, het zou ongelooflijk zijn als ik de Tour win. Ik ga volle bak gaan, zoals ik altijd doe. Het maakt niet uit in welke volgorde we starten. Het is een individuele tijdrit en iedereen staat er op zijn eentje voor en moet voor zichzelf vechten."

Eerst is er een aanloop van dertig kilometer, om vervolgens zes kilometer naar omhoog te klauteren op La Planche des Belles Filles. "Of ik voor de beklimming van fiets ga wisselen, houd ik nog geheim."