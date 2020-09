(Quasi) over en uit voor groen: Deceuninck-Quick.Step heeft behoudens een mirakel een prijs beet in Parijs

De strijd om het puntenklassement lijkt definitief beslecht in het voordeel van Deceuninck-Quick.Step en diens spurter Sam Bennett. In de negentiende etappe wist die laatste zijn voorsprong op eerste achtervolger Peter Sagan nog wat aan te dikken.

Bij Bora-Hansgrohe deden ze er alles aan om Sagan in de finale voorin te krijgen en dat lukte ook. Alleen: Bennett was ook mee. Een teken dat die aan het einde van de Tour toch ook nog altijd sterk is. En ook een gevolg van zijn tactiek. Al dagen lang is Bennett niet weg te slaan van achter het wiel van Peter Sagan. Bennett volgde hem al was het zijn eigen schaduw.

Ook de derde man uit het puntenklassement, Matteo Trentin, was mee in die vlucht. De Italiaan staat al geruime tijd op de derde plaats, maar heeft zich tijdens deze Tour ook volop ingezet in die strijd om groen. Niets lijkt Bennett echter van de eindzege te kunnen houden.

KLOOF VAN 55 PUNTEN

Bennett liep nog één puntje uit in de tussensprint en twee aan de finish in Champagnole op Sagan, nog altijd zijn eerste achtervolger. Het verschil tussen de twee is nu 55 punten. Een kloof die nog amper goedgemaakt kan worden, behoudens een mirakel in de slotetappe naar de Champs-Élysées.

PRIMEUR OP KOMST VOOR SAGAN

Blijft Bennett recht de volgende dagen, dan is de groene trui voor hem. Voor Peter Sagan zou het de allereerste keer in zijn carrière zijn dat hij Parijs haalt en tegelijkertijd niet in het groen staat.