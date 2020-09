Roglic verwacht 'eerlijke' strijd op La Planche des Belles Filles en beslist pas op laatste moment over fietswissel

Jumbo-Visma heeft alles gedaan om Primoz Roglic in deze positie te brengen. Nog 36 kilometer en dan moet de eindzege in de Tour van hem zijn, al laat de officiële bevestiging dan nog een dag op zich wachten. Eerst moet Roglic het zien af te maken in de klimtijdrit.

Al was het niet zo dat hem in de etappe voor de tijdrit een rustig dagje gegund werd. "Het was niet bepaald een hersteldag. Het ging vrij hard, met Bora dat aan het jagen was. En naar het einde toe ook met die aanvallen. Het was weer een goede dag voor ons."

Roglic denkt dat het op La Planche des Belles Filles wel duidelijk zal zijn wie de sterkste is. "Ik heb een verkenning gedaan. Het zal eerlijk zijn: je moet zo hard mogelijk duwen en zo snel mogelijk gaan." Voor de klim van fiets wisselen of niet? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt. "Ik zal een fietswissel overwegen tot op het laatste moment. We gaan kijken hoe de omstandigheden zijn en dan zal ik een beslissing nemen."

Ik zal wel weten hoe ik er voor sta

De huidige geletruidrager is wel een type dat graag op de hoogte is van wat de concurrenten aan het doen zijn of gedaan hebben. "Ik zal de tijden van de anderen door krijgen, dus ik zal wel weten hoe ik er voor sta."