Wiggins ervan overtuigd dat Van Aert deze Tour had kunnen winnen: "Hij is de droom van Quick.Step"

Al twee keer heeft Wout van Aert het zegegebaar kunnen maken tijdens deze Tour. Het gaat dan wel om etappes. Aangezien hij zo goed bergop rijdt, vragen sommigen zich af of hij ooit een grote ronde kan winnen. Volgens Wiggins had Van Aert zelfs deze Tour kunnen winnen.

In 'The Bradley Wiggins Show', de podcast van de voormalige Tourwinnaar, ging het over Van Aert. "Als de vraag is of hij een grote ronde kan winnen, is het antwoord: 'Natuurlijk kan hij dat'. Hij had deze Tour al kunnen winnen, als hij wou. Hij is fenomenaal. Hij wordt ook elke dag beter. Ik heb er geen woorden meer voor."

Ik denk niet dat Lefevere Van Aert kan betalen

Momenteel koerst Van Aert voor Jumbo-Visma, maar er zullen natuurlijk ook wel andere teams interesse hebben om hem te strikken. "Hoe lang gaat het duren vooraleer Patrick Lefevere hem probeert binnen te halen? Hij is de droom van Quick.Step. Maar ik denk niet dat Patrick hem kan betalen."

Wiggins gelooft dat indien Van Aert ooit voor die keuze komt te staan dat bepalend kan zijn voor het vervolg van zijn carrière. "Als hij toch naar Quick.Step gaat, is het voor de klassiekers. Als hij elders rijdt, zal het ook met de bedoeling zijn om een klassement te rijden."