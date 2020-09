Wout van Aert ook richting einde van de Tour nog op top van zijn kunnen: "Geen tekenen dat het minder gaat"

De krachten van Wout van Aert zijn nog niet op, ook al is het al een heel slopende Tour geweest. Niet vergeten: Van Aert begon geweldig aan het tweede seizoensdeel met die zege in de Strade Bianche. Meer dan anderhalve maand later is er nog geen spatje verval op zijn topvorm.

Wel werd Jumbo-Visma opgeschrikt door het verplichte vertrek van Merijn Zeeman, de architect van het succes. "We betreuren natuurlijk dat Merijn niet meer bij de koers mag zijn. We hebben het er verder niet meer over gehad, eigenlijk. Hij heeft gezegd dat hij betreurde dat dit nu aandacht kreeg en dat we gewoon op de koers moesten focussen", reageert Wout van Aert bij Sporza.

Op persoonlijk vlak kan Wout van Aert alleen maar bijzonder gelukkig zijn met hoe hij zich voelt. "Ik ben heel blij met hoe ik de laatste week ben doorgekomen. Er zijn eigenlijk geen tekenen dat het minder gaat. Dat is natuurlijk heel positief."

GOESTING

Er is nog niet beslist of Van Aert voluit zal gaan in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles. Ook nadien komt er nog heel wat aan, maar Van Aert heeft wel goesting om er het beste van te maken. "Als het ergens realistisch is, is het een kans dat je niet wil laten liggen."