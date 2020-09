Barbier wint slotetappe in de Ronde van Slowakije, eindzege voor Deceuninck-Quick.Step

De Fransman Rudy Barbier heeft de slotetappe in de Ronde van Slowakije gewonnen. Barbier was sneller dan Hodeg en Martin Laas.

De etappe in Slowakije begon redelijk lastig voor de renners, maar de laatste 25 kilometer waren in dalende lijn. Het zou waarschijnlijk niet zwaar genoeg worden om de sprinters te lossen en dat bleek de waarheid te zijn. In de sprint was Barbier dus sneller dan Hodeg en Laas.

Deceuninck-Quick-Step greep naast etappewinst, maar gaat wel met de eindzege naar huis. Want Jannik Steimle is eindwinnaar geworden. De Duitser greep de macht in een tijdrit van 7 kilometer en kon die voorsprong verdedigen in de laatste etappe.