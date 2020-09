Lotto-Soudal wrijft zich in de handen: toptalent dat volgend jaar naar hen trekt wint slotetappe in Luxemburg

De slotetappe in de Ronde van Luxemburg is gewonnen door Andreas Kron. De 22-jarige Deen was de beste in de sprint van een elitegroepje.

Het venijn zat in de staart in deze 5e etappe van de Ronde van Luxemburg. Leider Diego Ulissi moest zeer attent zijn om zijn leiderstrui te verdedigen. Hij had amper 17 seconden voorsprong om Aimé De Gendt. Maar Ulissi weerstond en eindigde zelfs als tweede. in de groepsprint. Bakelants werd 4e, Aimé De Gendt 7e en laatste van de groep. De Gendt werd in het eindklassement 3e en beste Belg. Bij Lotto-Soudal zullen ze tevreden zijn want Andreas Kron trekt volgend seizoen naar de Belgische formatie. Op het Deens kampioenschap werd hij tweede, na Kasper Asgreen. #SkodaTour

