Museeuw acht kans op Belgische wereldtitel in '21 groot: "Het kan dat Van Aert dit jaar al wereldkampioen wordt"

Eén van de gezichten van Flanders 21 is Johan Museeuw en die weet al exact wat de parcoursen op het WK van volgend jaar te bieden zal hebben. De wegrit past zeker ook in het kraam van Wout van Aert. Wie weet is die dan al wereldkampioen.

Tussen Antwerpen en Leuven kunnen er zeker schiftingen doorgevoerd worden, maar tal van renners zullen mogen van de wereldtitel. "Het is niet extreem zwaar. Het is een parcours dat meerdere renners ligt", bevestigt Museeuw. Er kan wel van alles gepland worden, maar in coronatijden is het toch altijd afwachten of een evenement kan plaatsvinden. "We hopen dat het coronavrij kan doorgaan, we moeten door in het leven".

Het is zeker een WK op maat van de Belgen. "De kans is heel groot dat een Belg in eigen land wereldkampioen gaat worden. Absoluut", ziet Museeuw een zege van één van zijn landgenoten helemaal zitten. "Zonder twijfel." Mogelijk staat er in België zelfs een Belg aan de start als titelverdediger. "Het kan dat Wout van Aert dit jaar al wereldkampioen wordt, maar laten we niet te enthousiast worden."

MEERDERE KANSHEBBERS

In een jaar tijd kan er immers ook nog veel gebeuren. "Nu draait alles rond de Tour en straks het begin van het WK. We zijn hier voor de aanloop naar het WK van volgend jaar en daar zal België meerdere kanshebbers op een medaille hebben", voorspelt Museeuw in Antwerpen, de startplaats van het WK 2021.

TOUR VAN VAN AERT EEN BEVESTIGING

Wout van Aert, die lijkt wel niet meteen weg te slaan aan de top. Is Museeuw verrast door wat die tijdens de Tour allemaal laat zien? "Over een verrassing kan je niet meer spreken. Als je de Strade Bianche kan winnen, kan je ook zware Alpenritten aan. Het is een bevestiging van zijn goede conditie."