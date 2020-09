🎥 Ontknoping in de Tour blaast ook Armstrong van zijn sokken: "De beste prestatie die ik ooit gezien heb"

Na het huzarenstuk opgevoerd door Tadej Pogacar in de Tour was Lance Armstrong één van de wielerfiguren die zijn bewondering niet onder stoelen of banken kon steken. Volgens de Amerikaan is de triomf van Pogacar één van de hoogtepunten in de hele wielergeschiedenis.

Het regende natuurlijk talloze reacties na de tijdritzege van Tadej Pogacar. Velen vonden het waanzin wat ze net met hun eigen ogen hadden vastgesteld. "Dat was één van de beste individuele prestaties die we ooit gezien hebben in het wielrennen", stelt Armstrong op Twitter.

Wat het natuurlijk een extra dimensie geeft, is dat Pogacar door zijn fenomenale tijdrit ook het geel verovert. Een absoluut ongelooflijke overwinning van Tadej Pogacar in de twintigste etappe", vervolgde Armstrong. Die laatste zou het ook bespreken tijdens zijn podcast The Move en daar nog eens bevestigen hoezeer hij onder de indruk is. "Dat is de beste prestatie die ik ooit gezien heb."