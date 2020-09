Dumoulin dacht aan stoppen met fietsen: "Het was een verschrikkelijke tijd"

Tom Dumoulin eindigde zevende in de Ronde van Frankrijk en leek elke etappe beter te worden. Maar in het voorjaar dacht hij aan stoppen, dat zegt hij bij de Nederlandse NOS.

Dumoulin was lange tijd geblesseerd door een knieblessure en was in totaal een jaar out. Die periode heeft er zwaar ingehakt bij de Girowinnaar van 2017. "Er kwamen dit voorjaar nog eens darmklachten én corona bij. Het stoppen stond me nader dan het doorgaan. Dan heb ik vanaf mei geprobeerd om de draad weer op te pikken", klinkt het bij Dumoulin.

"Maar ik vind fietsen geweldig dus ben ik gaan werken in voorbereiding van de Tour de France. Het ging steeds beter maar ik zit tot de dag vandaag niet lekker op de fiets. AL ben ik wel tevreden met mijn zevende plaats", analyseert Dumoulin zijn prestatie.

De Limburger lijkt net op tijd in topconditie te zijn voor het WK in Imola. "Mijn waardes tijdens die tijdrit waren dezelfde dan toen ik wereldkampioen werd. Ik reed dus heel erg goed, daarom dat ik ook verbaasd ben dat Pogacar nog sneller reed. Ik kan ergens nog een procent winnen, maar geen vijf", besluit de Nederlander.