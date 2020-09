Geweldenaar Pogacar houdt van speciale truien en doet iets wat Eddy Merckx voor het laatst deed

Na drie weken Ronde van Frankrijk zal de oogst van Tadej Pogacar immens zijn. De gele trui die de Sloveen veroverde in de tijdrit geniet natuurlijk het meeste belang. Maar daar blijft het niet bij. Ook de bollen en het wit zijn voor Pogacar.

Een Tourwinnaar die met drie verschillende truien naar huis gaat: het is zelden gezien. In de moderne wielertijden kost de strijd om geel vaak zo veel energie dat er niet aan andere truien gedacht wordt, ook al omdat die in de Tour ondergeschikt zijn aan het hoogste goed, le maillot jaune.

Pogacar is nog altijd erg jong. 21 pas. 22, de dag na de Tour. Dat noemen ze dan een gelukkige verjaardag. Gezien zijn leeftijd komt Pogacar dus ook in aanmerking voor het jongerenklassement. Doorheen deze Tour droeg hij al vaak de witte trui en die mag hij ook mee naar huis doen.

Net als de bolletjestrui. Is Pogacar daar nu voor gegaan? De nadruk lag op geel, maar op enkele klimmetjes heeft Pogacar met een sprintje bergop er wel voor gezorgd dat hij het maximaal aantal punten pakte. Mooi, een klassementsman die toch wel respect betuigt voor de bergtrui. Carapaz dacht daarmee aan de haal te gaan, maar was eraan voor de moeite toen bleek dat Pogacar aan een ware demonstratie bezig was.

Die levert hem straks in Parijs dus ook het geel op. Drie truien voor één renner. Dat is al geleden van 1972. Niemand anders dan Eddy Merckx speelde het toen klaar. Merckx won het geel, het groen en de combiné. Pogacar treedt nu dus al op een bepaalde manier in de voetsporen van Eddy Merckx. Straf.