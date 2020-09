HERBELEEF: Sam Bennett wint in de groene trui op de Champs-Elysées

Het peloton heeft zich op gang getrokken in de rand van Parijs voor de 21e etappe met aankomst op de Champs-Elysées. Wie wint het onofficiële WK voor sprinters? Of kan iemand het peloton voorblijven? Vinokourov was de laatste die dat kon, in 2005.

19u07: Morkov met de lead-out. Bennett rukt zich los en wint als groene trui op de Champs-Elysées. Wereldkampioen Mads Pedersen wordt tweede, Sagan derde.

19u06: De renners komen uit de tunnel. Deceuninck neemt de kop, Bennett krijgt een goede lead-out., Sagan in het wiel. Van Aert zit wat verloren in positie 15-20, de weg is heel smal om goed op te schuiven.

19u05: Alles terug bij elkaar, nog 2 kilometer!

19u03: Kwiatkowski probeerde het even maar waait snel terug. Nog 5 kilometer, het gat met de vluchters is nu nog een tiental seconden.

19u02: Jumbo-Visma bepaalt mee het tempo in het peloton, het lijkt erop dat Wout van Aert mee zal sprinten.

19u: Vooraan zijn ze nog met drie, Connor Swift wordt uit het wiel gereden door de drie koplopers. Het gat is 13", de renners gaan zo de 8e en laatste ronde in.

18u55: Wout van Aert schuift op naar voor, samen met Tony Martin en Primoz Roglic. Nog 9 kilometer, het gat is 9 seconden.

18u50: Nog 15 kilometer. De groep Van Avermaet volgt op 15 kilometer. De renners moeten nog twee ronden afleggen.

18u43: Theuns zit opnieuw in het peloton. Nog 20 kilometer, de groep Van Avermaet heeft nog 20 seconden voorsprong.

18u35: Edward Theuns komt ten val op 25km van de finish. Kan hij nog in het peloton raken om Pedersen bij te staan?

18u21: Groen is voor Bennett!

Sagan had de handdoek in de ring gegooid maar mathematisch lag de strijd voor groen nog open. Schachmann wint vanuit de kopgroep de tussensprint, de 1e plaats in het peloton is voor Bennett. Nu kan hij niet meer ingehaald worden aan de finish.

18u17: Het groepje Kwiatkowski is gegrepen. Nu gaan Van Avermaet ervandoor samen met Schachmann, Perichon en Swift.

Het is stil in Parijs. Er zijn 5.000 toeschouwers toegelaten maar rond een parcours van zo'n 8 kilometer is 5.000 geen groot getal.

18u08: Het tempo gaat ineens de hoogte in. kwiatkowski probeert het met een ploegmaat, een mannetje van Cofidis, Israel Start-Up Nation en CCC.

18u05: Daar zijn ze. Het peloton rijdt de Champs-Elysées op. De ploeg van UAE neemt het voortouw tijdens de eerste passage over de finish.

17u45: De renners rijden Parijs binnen. Vanuit de helikopter krijgen we beelden te zien van kantoorwijk La Défense, de Eiffeltoren, de Notre Dame...

17u30: 33,6 km/u is het gemiddelde. Als u ooit een Touretappe zou willen meerijden, dan raden we u aan om de laatste etappe te kiezen.

17u10: Het peloton heeft nu 3.400 kilometer afgelegd. Nog 90 te gaan en deze Ronde van Frankrijk zit erop.

16u55: Lekke band voor Nils Politt. Maar met dit tempo haalt hij het peloton eenvoudig opnieuw in.

16u43: Clément Russo pakt het laatste bergpuntje in deze Tour de France. Enkel aan de tussensprint en de finish vallen er nog premies te verdienen.

16u20: Een gezapig tempo, zo kan je de koerssituatie het beste omschrijven. Traditionelerwijze wordt er geen oorlog gemaakt, het peloton rijdt en grand masse richting de Champs-Elysées, vanwaar de koers begint.

15u55: Het peloton trekt zich op gang richting Parijs.