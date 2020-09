Johan Bruyneel looft Pogacar: "Maar Evenepoel is misschien wel grootste talent"

Johan Buyneel was deze Ronde van Frankrijk aan de slag bij WielerFlits om analyses en opinies te maken. De ex-ploegleider van Armstrong kroop ook na de gekke tijdrit op zaterdag in zijn pen.

Zo weet hij dat Pogacar en UAE in de aanloop naar deze Ronde van Frankrijk de tijdrit regelmatig verkend hadden. "Ze zijn maar liefst drie keer naar de Vogezen afgereisd om het parcours tot in het kleinste detail voor te bereiden.

"Ze hadden de fietswissel daar ook al geprobeerd en alle versnellingen die hij moest rijden stonden al in een draaiboek", vertelt Bruyneel bij WielerFlits.

Evenepoel

Pogacar is de op een na jongste Tourwinnaar met 21 jaar en 365 dagen. Henri Cornet was in 1904 twee jaar en 13 dagen jonger. Van recente winnaars, komt enkel Egan Bernal in de buurt, die vorig jaar bij zijn tourwinst 22 jaar en 196 dagen was.

"Die nieuwe, jonge generatie begint als jonge twintiger al te winnen en rijdt complexloos rond. En dan is het grootste talent, Remco Evenepoel, nog nooit van start gegaan in een grote ronde", besluit Bruyneel.