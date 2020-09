Lefevere blikt terug op het niet binnenhalen van Van Aert: "Normaal zou UCI nooit zoiets goedkeuren"

Volgens Bradley Wiggins zal Patrick Lefevere in de toekomst een poging doen om Wout van Aert binnen te halen. Dat probeerde Lefevere natuurlijk al toen Van Aert met zijn contractperikelen kampte. Lefevere wilde toen het risico niet lopen om achteraf met de gebakken beren te zitten.

"Ik heb met Wout gepraat, maar vergeet niet dat hij een contract had", haalt Lefevere aan in Vive le Vélo. "Ik heb ooit de saga-Vandenbroucke meegemaakt toen ik hem heb weggehaald bij Lotto. Van Aert leek op dat moment geen vrije renner, maar het kwam toch tot een transfer. "In normale omstandigheden zou de UCI zoiets nooit goedkeuren. Dit keer wel. Goed voor Jumbo en goed voor Wout."

Nu laait de discussie ook volop op wat Van Aert nog meer kan in een grote ronde. "Zonder klassementsman had hij waarschijnlijk wel de groene trui gewonnen, maar iets anders..." Het gaat er inderdaad om of Van Aert ooit op geel in Parijs kan mikken.

Daar heeft Lefevere zijn twijfels over. "Zal hij het ook aankunnen als hij zoals Roglic vanaf dag één de druk draagt? Je ziet vaker dat de underdog in een dienende rol boven zichzelf kan uitstijgen. Dat heeft Wout gedaan."