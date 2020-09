Ploegleiding Jumbo-Visma niet zonder fout volgens José De Cauwer: "Wout van Aert beste renner van de ploeg"

De droom van Jumbo-Visma is uiteengespat. Primoz Roglic heeft het niet kunnen waarmaken. De analyse van hoe en waar het is foutgelopen kan beginnen. José De Cauwer doet alvast een eerste poging in een Facebook Live van 'Sporza'.

De Cauwer is kritisch voor Roglic, maar vooral voor de ploegtactiek. "Roglic heeft weinig met al dat werk van zijn ploeg gedaan. Het is misschien wel de ploegleiding dat Jumbo-Visma niet wint. Wie moet winnen, is iets anders. Maar als je vertrekt met één kopman en je gaat Dumoulin elimineren door hem toestemming te geven in de tweede groep te zitten..." Een verwijzing naar het moment waarop Dumoulin zijn status als kopman opgaf.

Het verschil tussen Roglic en Pogacar had nog groter kunnen zijn. "Ze mogen al blij zijn dat Pogacar 1'21" verliest in een waaieretappe, maar waar hij eigenlijk niet uit de waaier gereden wordt. Waar hij betrokken is bij een lekke band en een valpartij nadien. Waar is Roglic van Pogacar gaan wegrijden?" Op de Col de la Loze, vijftien secondjes. Verder nergens.

TELEURSTELLING VOOR VAN AERT

Een ontgoocheling is het ook voor Wout van Aert. "Het is een teleurstelling. Je zit al weken samen in die bubbel, allemaal voor dat ene doel. Dan is dit een absoluut gemiste kans voor het team. Er was de geweldige Sepp Kuss op bepaalde momenten, maar de beste renner in de ploeg was voor mij Wout van Aert."

Dan is het wel slikken als het op de laatste dag die ertoe doet voor het klassement misloopt. "Het is des te jammer voor iemand als Wout van Aert, en ook voor Dumoulin. Die misschien nu zal denken: misschien hadden we toch iets anders moeten doen bij breedt van de ploeg."