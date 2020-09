Porte zet op zijn 35ste zijn beste Tour neer en krijgt beloning na jaren van pech: "Een absolute droom"

Door de verbazing over de straffe stoot van Pogacar bleef het wat in de schaduw, maar ook Porte verwezenlijkte iets heel knap in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Richie Porte wipte over Astana-renner Miguel Ángel López naar de derde plaats in het klassement.

De kranige Richie Porte gaat op zijn 35ste dus op het podium eindigen in de Tour. Eindelijk. Jarenlang kwam de Australiër met grote ambities aan de start, maar door vele valpartijen geraakte hij niet verder dan de vijfde plaats in 2016. Dit jaar heeft Porte zijn podiumplek dus wel beet. "Voor mij is het een absolute droom. Eindelijk het podium halen is een ongelooflijk gevoel. De meesten kennen de drama's die ik heb gekend. Het maakt niet uit welke koersen je hebt gewonnen, de Tour is de wedstrijd waar je op wordt beoordeeld", verwijst Porte nog eens naar zijn crashes gedurende de jaren." MOOI MOMENT Op La Planche des Belles Filles kwam het dus wel helemaal goed. "Ik kreeg de tijden door van sportdirecteur Kim Andersen. Op drie kilometer van de finish zei hij: "Richie, je droom gaat uitkomen." Dat was een mooi moment." Ook wilde Porte nog één ploegmaat in het bijzonder bedanken. "Mads Pedersen was ongelooflijk. Wellicht geloofde hij meer in mij dan ikzelf."