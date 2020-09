Na vier jaar een opvolger voor Bjorg Lambrecht: overwinning van Lotto is groot eerbetoon voor overleden renner

Die luistert naar de naam Xandres Vervloesem. Het waren allemaal Belgen die streden om de hoofdprijs in de Ronde de l'Isard. Moniquet was de slotetappe begonnen als leider, maar kraakte alsnog. Waarna Xandres Vervloesem zich verzekerde van de eindzege.

Vervloesem hield in de eindstand vijf seconden over op Henri Vandenabeele. Het zijn allebei landgenoten die rijden voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Tijdens de podiumceremonie maakte Vervloesem met een gebaar duidelijk dat hij zijn overwinning opdraagt aan de betreurde Bjorg Lambrecht.

For Bjorg ✨❤️



Four years after Bjorg Lambrecht we have our Xandres Vervloesem taking home the final GC in 🇫🇷 #RondedelIsard



Wonderful and emotional tribute with Henri Vandenabeele finishing in 2nd place #LottoSoudalDevelopment pic.twitter.com/cNmIV5Z2fk