Wereldbekercross in Koksijde afgelast door gemeentebestuur tot groot onbegrip van Sven Nys

Na Diegem is er opnieuw een grote cross in Vlaanderen die niet doorgaat, die van Koksijde. Zo verdwijnt er meteen een veldrit van de kalender van de Wereldbeker. De knoop werd door gehaakt door het schepencollege van Koksijde.

Doordat steeds meer mensen besmet geraken met het coronavirus heeft het gemeentebestuur van Koksijde besloten om de cross niet te laten doorgaan op 22 november, de datum die voorzien was voor de veldrit. Het kan eventueel nog dat er naar een andere datum gezocht wordt, maar ook dan zal de gemeente zijn fiat moeten geven.

Dat de lokale autoriteiten zijn die voor een afgelasting opteren, kan op weinig begrip van Sven Nys rekenen. "We leveren zo veel inspanning om onze veldrijders in zo veilig mogelijk omstandigheden aan de start te brengen", schrijft Nys in een tweet. "Organisatoren willen zelfs zonder publiek wedstrijden laten doorgaan. Waarom trekt een lokaal bestuur dan zonder overleg zomaar de stekker uit de toekomst van onze sport?"

We leveren zo veel inspanningen om onze renners in de meest veilige omstandigheden aan de start te brengen. Organisatoren willen zelfs zonder publiek wedstrijden laten doorgaan. Waarom trekt een lokaal bestuur dan zonder overleg zomaar de steker uit de toekomst van onze sport? https://t.co/oZzfyNYjza — Sven Nys (@sven_nys) September 24, 2020

Wat er ook van zij: het is de tweede wereldbekercross die van de kalender verdwijnt. Eerder had Tomas Van Den Spiegel al laten uitschijnen dat er nog wel enkele crossen konden passen voor een editie in het seizoen 2020-2021.