Deceuninck-Quick-Step maakt selectie bekend voor BinckBank Tour: Yves Lampaert en Zdeněk Štybar zijn van de partij

Van dinsdag 29 september tot zaterdag 3 oktober staat de BinckBank Tour op het programma. Deceuninck–Quick-Step heeft haar selectie al bekendgemaakt voor deze rittenkoers en in deze selectie is plaats voor Yves Lampaert. Onze landgenoot is aan het terugkeren na een sleutelbeenbreuk.

Naast Lampaert zullen er nog enkele sterke renners deelnemen aan de BinckBank Tour voor Deceuninck–Quick-Step. Zo zijn ook Stybar, Sénéchal, Steels, Van Lerberghe, Steimle en Archbold van de partij.

Next week we will be at the start of the @BinckBankTour with a strong and motivated seven-man squad featuring a former winner of the event: https://t.co/3hrzDsu7m3 pic.twitter.com/F0YfvNFX1l