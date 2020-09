Marc Hirschi - op Wout van Aert na - man van het seizoen? "Ik verras mezelf ook"

Marc Hirschi, een nieuwe ster aan de top van de wielerwereld. Na een zeer sterke Ronde van Frankrijk waarin hij een etappe won, werd hij derde op het WK.

Hirschi was niet zo teleurgesteld dan de Belgen met zijn podiumplaats. Hij is nog maar 22 jaar dus hij heeft in de toekomst nog wel wat kansen. "Ik voelde me eigenlijk niet zo super voor die slotklim maar wou de koers in handen nemen en hopen op een boost, wat ook gebeurde. Het is op dat moment geen nadeel om in de kop van de koers te zitten, maar Alaphilippe was gewoonweg sterker", moet hij ook toegeven.

Op de top leek het niet dat Alaphilippe weg zou rijden van de achtervolgende groep omdat het verschil beperkt bleef. "Ik dacht echt dat we het gat nog zouden dichtrijden. We werkten goed samen tot in de slotkilometers. Dan speelde het wel mee dat Van Aert de snelste is in die groep", zegt de Zwitser bij Sporza.

In 2018 werd Hirschi wereldkampioen bij de beloften, voor Bjorg Lambrecht. Vorig jaar werd hij 27 op het WK, dit jaar op zijn 22e meteen een bronzen medaille. "Ik verras mezelf ook. Nu is het bekijken hoe het vormpeil zal zijn de volgende wedstrijd want die komt er snel aan", besluit Hirschi.