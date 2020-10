Belg van 22 levert straffe prestatie en rondt lange solo af in Parijs-Tours voor beloften

Bij de profs pakte Casper Pedersen de zege in Parijs-Tours, maar bij de beloften was het een Belg die imponeerde met een schitterende onderneming: Rune Herregodts. De 22-jarige jongeman bleef na een knappe inspanning overeind.

Rune Herregodts, ook bekend van het baanwielrennen en zijn verleden bij Lotto Soudal, besloot niet om te wachten op diep in de finale om voor de aanval te kiezen. Toen een medevluchter lek reed, zat Herregodts plots alleen vooraan.

Vervolgens raapte hij al zijn moed bijeen om aan een solo van zo'n vijftig kilometer te beginnen. Herregodts hield verbazend goed stand. In de slotkilometers dreigde het peloton hem op de nek te vallen, maar dat kwam net te laat. Herregodts werd beloond voor zijn inspanningen en schreef zo op een hele fraaie wijze Parijs-Tours voor beloften op zijn naam.

PROF BIJ SPORT VLAANDEREN

Jordi Meeus sprintte in het peloton overigens nog naar de tweede plaatsen. Zo werden de eerste twee posities bezet door Belgen. Voor Herregodts is zijn overwinning ook een mooi cadeau aan zijn huidige ploeg Home Solutions. Volgend jaar komt hij als prof in actie voor Sport Vlaanderen-Baloise.