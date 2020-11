Contractverlenging bij Telenet Baloise Lions: Thijs Aerts blijft twee jaar langer aan boord

Thijs Aerts is aan goed seizoen bezig en zondag zal hij voor de eerste keer in zijn carrière aan het werk zijn op het EK. Ook zijn ploeg, Telenet Baloise Lions, had goed nieuws voor Thijs Aerts vandaag.

Het contract van Aerts wordt namelijk verlengd. Daardoor zal de Belg ook de komende twee seizoenen voor de ploeg rijden. Het is een mooi verjaardagscadeau voor Thijs Aerts, want hij viert vandaag zijn 24ste verjaardag.

Happy to announce that birthday boy @AertsThijs has extended his contract 🤗 Enjoy your 24th birthday Thijs and glad to have you on board for two more years 🥳🦁



On Sunday Thijs will participate in the European championships for the first time in his pro career 🔥 pic.twitter.com/21tXgzmZc5