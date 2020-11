Jasper Philipsen zorgt voor opnieuw Belgisch succes in Vuelta, vluchter van Deceuninck-Quick.Step kraakt in finale

Deceuninck-Quick.Step had de sterkste man in de vlucht van de dag in de Vuelta. Dat was de Italiaan Cattaneo en die leek ook op weg naar de overwinning. In de finale keerden zijn kansen alsnog en zorgde Jasper Philipsen voor de derde Belgische ritzege.

Na het behalen van zijn tweede etappezege in de vorige rit was Tim Wellens ook nu weer mee in de vlucht van de dag. Hij had echter al enorm veel inspanningen geleverd en Cattaneo bleek de sterkste man uit de kopgroep. Toen die alleen weg was, leek het pleit beslecht. Met zijn kwaliteiten als hardrijder moest hij dat wel kunnen volhouden. Cattaneo werd echter nog geconfronteerd met de tegenwind die op stak in de finale, na al een hele dag hard gekoerst te hebben. PHILIPSEN HOUDT DIT KEER WEL VAN VER STAND Het kwam tot een hergroepering en uiteindelijk dus ook tot een groepssprint. Jasper Philipsen zat nog in de groep en rook zijn kans: hij zat van ver op kop, maar was sterk en snel genoeg om Ackermann af te houden. Jannik Steimle van Deceuninck-Quick.Step werd derde.