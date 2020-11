UAE ziet Italiaan na vier jaar vertrekken naar ploeg van Basso en Contador

EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador waar Ivan Basso de teammanager is, blijft zich versterken. Het heeft met het oog op 2021 Edward Ravasi aangetrokken. Die heeft dit jaar zijn vierde seizoen afgewerkt bij Team Emirates.

Ravasi is een 26-jarige Italiaan die dus vier jaar volwaardig profrenner is. Voordien reed hij als stagiair al wel koersen voor Lampre-Merida. Bij EOLO-Kometa krijgt Ravasi mogelijk de kans om zich meer te tonen en zelf voor betere uitslagen te gaan.

Eén van de meest opvallende resultaten uit zijn carrière tot dusver is zijn vierde plaats in de Adriatica Ionica Race in 2018. Zijn laatste koersen dit jaar speelden zich af op Belgische bodem. Dat waren de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl.