Echte rustperiode bestaat niet voor Tadej Pogačar: "In totaal dit jaar maar zes dagen niet gefietst"

Tadej Pogačar kan aan het einde van zijn wonderjaar vakantie doorbrengen met zijn vriendin. Vakantie, dat betekent voor hem: fietsen. Daar ligt meteen ook de verklaring waarom hij zo goed is als wielrenner: een enorme liefde voor de fiets.

In een gesprek met de Sloveense televisie heeft Pogačar aangegeven dat hij eigenlijk nooit voor een wat langere periode stopt met fietsen. Ook op vakantie gaat zijn fiets niet aan de kant. Gelukkig voor hem is zijn vriendin... profwielrenster.

"Er zijn ook renners die drie of vier weken volledig stoppen, maar voor ons zou dat onmogelijk zijn. Als ik volledig stop, zou de schok nadien te groot zijn als ik opnieuw zou beginnen fietsen. In totaal hebben we dit jaar maar zes dagen niet gefietst", laat Pogačar weten.

ENKEL NA DE TOUR EVEN WAT KALMER

Het zit nu eenmaal niet in hem om gewoon dagenlang te relaxen. "Ik ben graag actief, ook tijdens de rustperiodes." Op aanraden van zijn trainers heeft hij het wel heel even wat kalmer aan gedaan. Dat was vlak na zijn Tourzege. "Toen gunde ik mijn hoofd en mijn benen wel wat rust. Al lukte het me nooit helemaal om van de fiets te blijven."