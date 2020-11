"Eindelijk": wereldkampioen tijdrijden is dan toch van het coronavirus afgeraakt

Eén van de opvallendste namen die recent positief getest heeft op het coronavirus, is die van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Die geraakte ook niet zo snel van het virus af als hij had gewild, maar nu is het dus toch zover: Ganna is coronavrij.

De Italiaan, in de Giro nog goed voor vier etappezeges, wist het schitterende nieuws te melden via zijn sociale media. Het is duidelijk dat hij er enorm had naar uitgekeken om verlost te zijn van het coronavirus. "Eindelijk", klonk het. Ganna had drie weken geleden voor het eerst positief getest terwijl hij zich bij de Italiaanse selectie aan het voorbereiden was op het EK baanwielrennen, waar hij dan uiteindelijk dus niet aan kon meedoen. Hij had ook gehoopt om snel hersteld te zijn, maar twee weken na zijn eerste positieve test bleek hij nog altijd besmet. Mi sentivo come su un Ferrari nel traffico di Milano alle 8 del mattino... magicamente questo test negativo mi ha proiettsto direttamente nell’autodromo di Monza ! Finalmente #COVIDfree — Filippo Ganna © (@GannaFilippo) November 24, 2020 Nu heeft Filippo Ganna dus voor het eerst opnieuw negatief getest. Hij kan dus in een weer betere gezondheid het einde van het jaar tegemoet om dan weer te vlammen in 2021.