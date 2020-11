Greg Van Avermaet is de dag tegen het geweld tegen vrouwen niet vergeten

Het is 25 november en dat is elk jaar een bijzondere dag, weet ook Greg Van Avermaet. De Verenigde Naties hebben 25 november immers uitgeroepen tot 'Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen'.

Te veel vrouwen zijn nog het slachtoffer van geweld of enige vorm van misbruik. Het loont de moeite om daar eens bij stil te staan en dit nooit als normaal te accepteren. Dat hier een officiële dag tegen het geweld op vrouwen is van gemaakt, is ter herdenking van een brutale moord op drie activistes in de Dominicaanse Republiek in 1960.

Ook Greg Van Avermaet schenkt er via sociale media de nodige aandacht aan en pleit zo voor het stoppen van het geweld tegen vrouwen. Dat doet mij met #SayNoToViolenceAgainstWomen. Hij draagt ook een bijpassend oranje mondmasker.