Van der Hoorn niet langer in WorldTour en zet stap terug: "De markt is een beetje ingestort"

Taco van der Hoorn zal in 2021 niet meer voor Jumbo-Visma koersen. Het contract van de Nederlander liep af. Hij moest dus een andere werkgever zoeken en die heeft hij gevonden met BEAT Cycling. Van der Hoorn gaat zo wel van de WorldTour naar het continentale niveau.

Dat ligt ook aan de omstandigheden waar iedereen nu mee te maken krijgt. "Zonder corona was er misschien ergens bij een grotere ploeg nog wel een plekje voor mij geweest. Veel goede renners hadden prof kunnen blijven en van waarde kunnen zijn", zegt Van der Hoorn aan het AD.

Voor Van der Hoorn was het ook pakken wat hij nog pakken kon. "De markt is wel een beetje ingestort. Goede renners bieden zich voor een klein prijsje aan om zo toch een plekje te krijgen in de WorldTour. Dan weet je: het wordt lastig voor een renner zoals ik."

GEEN 5% AAN TRAININGSINTENSITEIT INBOETEN

Op welk niveau hij ook rijdt: Van der Hoorn blijft met een even grote intensiteit trainen. "Je hebt er niks aan om op 95 procent te gaan trainen. Dan kun je alleen meerijden, dus ik moet vol gaan. En vorig jaar heb ik ontdekt dat ik ook met mijn camper op hoogtestage kan."