Fietsen van Cipollini in 2021 zeker te zien in profpeloton

Mario Cipollini was tot 2008 een bijzonder kleurrijke persoonlijkheid in het profpeloton. Toen zette hij een punt achter zijn carrière. Anno 2020 is de Italiaan echter nog niet helemaal weg uit de wielerwereld. Zijn naam is nog steeds verbonden aan bepaalde fietsen.

De liefhebber met een goed oog zal de naam Cipollini in 2021 in het profpeloton ook wel regelmatig zien passeren. Dat zal het geval zijn binnen het team van Bardiani-CSF. Dat heeft de fietsen van Cipollini kunnen strikken als een belangrijke technische sponsor. Dat zal er dus ook in resulteren dat de renners van de procontinentale ploeg zullen rijden op fietsen van Cipollini. Op Instagram maakte Mario Cipollini ook al reclame voor een gloednieuwe fiets die zijn naam zal dragen, het model 'Dolomia'. Mogelijk zullen de nieuwe fietsen van Bardiani op dit model gebaseerd zijn.