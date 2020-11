Greg Van Avermaet dolt met Oliver Naesen en Belgische voetballer: "Ik moest zelf niet passen, maar Naesen moest op een moment lossen"

Enkele weken geleden gingen Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Lawrence Naesen samen trainen en ook de Belgische voetballer Jelle Van Damme was toen van de partij. De verdediger deed het blijkbaar niet slecht.

Jelle Van Damme had een interview bij Eleven Sports, maar ook Greg Van Avermaet werd even opgetrommeld om het over de training te hebben die ze samen hebben gedaan. Van Avermaet legt uit dat Naesen toch wel even moest lossen.

"Ik begrijp het niet dat je nog steeds geen ploeg hebt. Ik heb met mijn ogen gezien dat je nog steeds in topconditie bent. Mij kreeg je er niet af, maar Naesen moest op een bepaald moment wel lossen. Ik hoop dat je nog een goede ploeg vindt en dat je jouw carrière mooi kan beëindigen", aldus Van Avermaet.