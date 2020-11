Julien Vermote zoekt nog een nieuwe ploeg, maar wil nog jaren op het hoogste niveau rijden: "Heb mij vaak weggecijferd voor de ploeg"

Heel wat renners zijn nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Eén van die renners is Julien Vermote. Onze landgenoot kreeg geen nieuw contract bij Cofidis, maar zit voorlopig dus zonder ploeg.

Julien Vermote legt in een interview bij Sporza uit dat het harde werk snel wordt vergeten. "Ik heb mij vaak weggecijferd voor de ploeg. Het nuttig werk dat niet in beeld komt wordt echter snel vergeten", vertelde Vermote.

Ook het feit dat Cofidis niet veel goede resultaten heeft geboekt, speelt mee. "In de wedstrijd kan je niet met alle renners van de ploeg resultaten boeken. Je wordt erop afgerekend, maar als je in dienst moet rijden, is het logisch dat je mindere uitslagen kan tonen", aldus onze landgenoot.