Verkiezing Flandrien van het Jaar: Wout van Aert torenhoog favoriet om zichzelf op te volgen

Wout van Aert. Als iemand anders dan hem verkozen wordt tot Flandrien van het Jaar, zal het een verrassing van jewelste zijn. De Flandrien-verkiezing is aan het einde van elk jaar één van de momenten om naar uit te kijken en vanavond is het zover. We overlopen dan ook de genomineerden.

REMCO EVENEPOEL

Trok na een sterk tweedeseizoensdeel in 2019 de lijn door en zette weer enorme stappen vooruit in het rondewerk. Zijn eerste vier wedstrijden in 2020 waren de Ronde van San Juan, die van de Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. Leek klaar om dan echt te gaan oogsten in topkoersen als Lombardije en de Giro, maar kwam in de Ronde van Lombardije akelig ten val en het seizoen was meteen over.

YVES LAMPAERT

De laureaat van 2018. Toonde met een tweede plaats in de Omloop dat hij klaar was voor de klassiekers, maar kort hierna werd het seizoen stilgelegd. Liep na de hervatting een sleutelbeenbreuk op in Slovakije. Kwam wel nog sterk terug met een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een overwinning in de Driedaagse Brugge-De Panne.

JASPER PHILIPSEN

Won het puntenklassement in de Tour Down Under, een rit in de Tour du Limousin en een rit in de BinckBank Tour én een etappe in de Vuelta. Dat laatste wapenfeit was natuurlijk het hoogtepunt voor de nog altijd maar 22-jarige renner. Hij deed dat door Ackermann te kloppen, iets wat hij wel vaker realiseerde in het laatste deel van het seizoen. Toonde in de Vuelta ook meer dan een sprinter te zijn.

WOUT VAN AERT

Vanaf de hervatting van het wielerseizoen waanzinning sterk en het stopte eigenlijk nooit. Strade Bianche, Milaan-Sanremo, Belgisch kampioen tijdrijden, twee tourritten: allemaal kwam het op zijn palmares. Voorts nog twee tweede plaatsen op het WK en ook nog een keer tweede in de Ronde. Vorig jaar verkozen tot Flandrien met één punt meer dan Evenepoel. Dit jaar moet de marge veel ruimer zijn. Daar twijfelt niemand aan.

TIM WELLENS

Begon met een prima vijfde plek in de Algarve. Nadien was het lange tijd een veel moeizamer seizoen, maar kwam er in de Vuelta helemaal door. Reed in de Ronde van Spanje constant in de aanval en beloonde zichzelf met twee fraaie ritzeges. In Sabinanigo klopte Wellens Guillaume Martin en in Ourense bleef hij op impressonante wijze Woods en Štybar de baas.