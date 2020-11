Verrassende Girowinnaar is ambitieus: "Elk jaar meedoen voor winst in een grote ronde"

Tao Geoghegan Hart heeft er een uitstekend seizoen opzitten. Het hoogtepunt voor de Brit was uiteraard de Giro. Hij won de grote ronde verrassend voor Jai Hindley en Wilco Kelderman.

Door zijn overwinning in de Giro is Tao Geoghegan Hart ambitieus. In een interview bij La Gazzetta dello Sport vertelde de Brit dat hij naast de Giro nu ook in de twee andere grote rondes, Tour en Vuelta, wil strijden voor de overwinning.

"Het is mijn droom. De Giro als eerste grote ronde winnen was geweldig. Zeker in dit seizoen, want er is heel wat gebeurd en het was voor iedereen moeilijk. Maar meedoen voor de andere grote rondes is het doel. Ik hoop nog 10 jaar te kunnen rijden en het plan is om elk jaar mee te doen voor deze wedstrijden", vertelde de Girowinnaar.