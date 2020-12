Clash in Namen lost hoge verwachtingen in: het veldrijden heeft een 'Grote Drie'

Wat werd er uitgekeken naar die cross in Namen: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock eindelijk allen aan de start. Een zinderende strijd tussen die kleppers moest en ging het worden. En zo geschiedde. Een groots moment in dit veldritseizoen.

Reeds vanaf de kalender van iedereen bekend was, werd de Wereldbekermanche in Namen aangekruist. Daar zou immers het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert in het veld plaatsvinden. Door de indrukwekkende zege van Pidcock in Gavere werden de reeds hoge verwachtingen enkel nog hoger. Een 'Grote Drie': het is iets uit het basketbal of uit het tennis. Ineens was dat er nu ook in het veldrijden.

Belangrijkste voorwaarde voor een goeie cross is dat de toppers stuk voor stuk het niveau haalden dat ze voor ogen hadden en dat was het geval. Bizar eigenlijk dat sommigen Mathieu van der Poel niet naar voren schuifden als favoriet. Dat is hij toch al verschillende jaren in elke cross. Het is niet omdat hij in Gavere eens een keertje tweede werd dat hem die status moet ontnomen worden.

KLASSE VAN DER POEL DRIJFT BOVEN

De wereldkampioen moet voorlopig wel zijn tenen uitkuisen, maar op het einde kwam zijn klasse bovendrijven. Zo zal het dit seizoen nog dikwijls zijn, voorspellen we. Al is de tegenstand ook klaar om van zich af te bijten en zich niet zomaar naar de slachtbank te laten leiden.

Wout van Aert bijvoorbeeld zat een heel stuk dichter bij het niveau dat vereist is om Van der Poel te bedreigen. De drang om ook in de cross top te zijn is er weer bij Van Aert, waar dat in de eerste veldritten misschien nog niet echt het geval was. Van Aert kan ook op korte tijd veel progressie maken en onderstreepte dat nog eens.

IMPOSANTE PIDCOCK

En wat dan gezegd van Tom Pidcock? De meeste experts voorspellen wisselvalligheid in zijn verdere prestaties dit seizoen. Het zou geen schande zijn, maar met deze Pidcock kan je naar de oorlog. In Namen was hij zo lang zo imposant. Zijn aanleunen bij de top dit seizoen is nu al een aangename verrassing. Al mag het natuurlijk niet helemaal verbazen.

Het parcours leent er in Namen zich ook toe om er een heroïsche strijd van te maken. Dat was het immers vorig jaar tussen Mathieu van der Poel en Toon Aerts ook. Dit zal altijd een zware cross zijn. Op bepaalde andere parcoursen zal Van der Poel meer overschot hebben. Die was er nu niet en dat zorgde er mee voor dat het een uur lang vingers en duimen aflikken was. Laat de volgende clash tussen de Grote Drie maar komen.