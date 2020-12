Wout Van Aert grijpt ook macht in wereldbekerstand, heeft dat ook gevolgen voor slotcross in Overijse? "Met zijn kwaliteiten kan het op halve kracht"

De Wereldbekercross in Dendermonde heeft zeker niet verveeld en toch wel wat van de verwachtingen ingelost. En dat heeft ook zo zijn repercussies voor het klassement.

Tot voor de wereldbekercross in Dendermonde was Michael Vanthourenhout de primus in het klassement, maar hij is nu voorbijgestoken door Wout Van Aert.

Van Aert totaliseert nu 95 punten, dat zijn er elf meer dan Vanthourenhout (84). Mathieu van der Poel schuift op in het klassement en is nu derde met 70 punten, Aerts is vierde met 66 punten en Hermans vijfde met 59 punten. Lars van der Haar zakt door zijn opgave natuurlijk wat weg en is nu achtste.

Ommekeer

Het kan nog interessant worden de komende races in de wereldbeker: "Ja, het krijgt kleur hier", aldus Paul Herijgers bij Sporza. "Een ommekeer. De grote tenoren komen boven, ze zijn er. Ze laten weinig over voor de rest."

"Ze zullen wel een oplossing vinden voor Overijse zeker, vlak voor het WK? Het hoeft niet het volle pond te zijn om de wereldbeker binnen te halen met de kwaliteiten die Van Aert heeft."