🎥 Ook zonder 'rapper' De Vreese muzikaal talent bij Astana: een nieuwe boysband is geboren!

Laurens De Vreese was de voorbije jaren niet enkel de betrouwbare wegkapitein bij Astana. Hij was ook de man die naast de koers al eens iets in gang stak, zo ging hij als eens rappen over de ploeg. Zijn vertrek betekent niet noodzakelijk het einde van de muzikale initiatieven.

Vorig jaar kwam Astana naar buiten met een hilarisch liedje. Een initiatief van De Vreese, die zijn skills als rapper op de wereld kon los laten. In 2021 zal De Vreese niet langer uitkomen voor Astana, maar voor Alpecin-Fenix. Afwachten of ze daar voor zulke dingen te vinden zijn. Ondertussen gaan ze bij Astana gewoon verder met hun muzikale intermezzo's. Drie renners van de ploeg hebben een groepje gevormd met voormalig wielrenner Joseba Beloki. 🎤The Basque Country Next Superstars!🤩

The Izagirre Brothers 🕺🏻🕺🏻



We give a 10/10 and you?😁pic.twitter.com/9zYq5cW5tX — Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 27, 2020 Die was in zijn beste dagen goed voor een podium in de Ronde van Frankrijk. Samen met beide Izagirre's en Pello Bilbao vormt hij nu . Hun talenten zijn wel in een ander genre te vinden dan die van De Vreese.