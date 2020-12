NTT Pro Cycling heeft mooie woorden voor renner die de ploeg verlaat: "Wat voor spannende overwinningen heb je ons door de jaren heen gegeven"

NTT Pro Cycling heeft voor elke renner die de ploeg verlaat een mooi afscheidsbericht. Zo ook voor Edvald Boasson Hagen, de Noor die de wielerformatie onder meer een Tourzege heeft kunnen bezorgen.

NTT Pro Cycling heeft op Twitter afscheid genomen van de renners die wielerploeg zullen verlaten met het oog op komend seizoen. De grootste naam van de renners die vertrekken is misschien wel Edvald Boasson Hagen.

De 33-jarige Noor reed de voorbije zes jaar voor de wielerploeg en daarin was hij onder meer goed voor een ritzege in de Tour de France. "Wat voor spannende overwinningen heb je ons door de jaren heen gegeven. We wensen jou het allerbeste bij Total Direct Energie", aldus de ploeg. Ook voor Stefan de Bod was er een afscheidsbericht.

🇳🇴 Eddy "the Boss", what exciting wins you have gifted us over the years, including "that" @LeTour stage win!



Wishing you all the best at Total Direct Energie. pic.twitter.com/KRIZjg1BIS — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) December 29, 2020