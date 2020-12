Toon Aerts legt uit dat de cross aantrekkelijker is geworden met Mathieu van der Poel en Wout van Aert: "Uiteraard hoop je die zege tegen hen te pakken"

Toon Aerts is op de weg terug. De renner van Telenet Baloise Lions werd een tijd geleden aangereden op training, maar onze landgenoot lijkt opnieuw sterker te worden en werd knap derde op de zware cross van Dendermonde.

De uitleg van Toon Aerts staat bij Wielerflits te lezen. Daar vertelt hij onder meer dat de cross aantrekkelijker is geworden met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. "Je ziet ook dat ze niet meer weg rijden wanneer ze willen. Ze moeten meer moeite doen om te winnen", zei Aerts.

Zelf hoopt Aerts in Baal binnen enkele dagen mee te doen voor de prijzen. "Door de aanwezigheid van van der Poel en van Aert is de derde plaats meer waard. Uiteraard hoop je ooit die zege tegen hen te pakken. Zoiets lukt misschien maar een paar keer in je carrière, wat het alleen maar mooier maakt", aldus onze landgenoot.