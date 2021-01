Denise Betsema voelde zich helemaal thuis in omstandigheden in Hulst: "Was echt in mijn element'

Denise Betsema koos na anderhalve ronde al voor het ruime sop in Hulst en reed een minuut weg van Lucinda Brand en Ceylin Alvarado. De weerselementen speelden in haar voordeel, zei ze achteraf.

Denise Betsema is afkomstig uit Texel, een Waddeneiland in het noorden van Nederland, maar leek zich helemaal thuis te vinden in Hulst (het zuiden van Nederland notabene). "Het voelde gewoonweg een beetje als thuis. De dijkjes, de koude, de wind. Het was net een Waddeneiland", vertelde Betsema in het flashinterview achteraf.

Tijdens de race was er een vreemd moment toen Betsema op het allerlaatste moment de materiaalpost indook. "Ik dacht dat ik lek was achteraan dus ik besloot om toch te wisselen. Ik weet niet of ik echt lek stond en dat moeten ze me straks nog even vertellen, maar beter wisselen dan met een lekke band naar de volgende post te moeten rijden", klonk het.

WK

Voorlopig staat er geen Nederlands kampioenschap veldrijden gepland. Dat zou eerst op 10 januari verreden moeten worden maar de coronamaatregelen trokken er een streep door. Daardoor is het WK voorlopig het enige resterende kampioenschap voor de Nederlandse dames. "Deze wedstrijd heeft me daarvoor enorm gemotiveerd. We staan als Nederlandse dames enorm dicht bij elkaar, het zal erg spannend worden", voorspelt de winnares van de dag.