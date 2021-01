🎥 Chris Froome toont adembenemende beelden van zijn training in Amerika

Chris Froome zal volgend seizoen voor Israel Start-Up Nation rijden en de Brit is zich aan het voorbereiden op het nieuwe wielerjaar in Amerika. Zo toonde hij adembenemende beelden op sociale media.

Chris Froome was tien jaar aan de slag bij Team Ineos Grenadiers, maar daar komt binnenkort verandering in. Hij zal in het nieuwe seizoen namelijk aantreden voor Israel Start-Up Nation. De Brit die onder meer al 4 keer de Tour de France kon winnen, hoopt volgend seizoen opnieuw mee te kunnen doen voor eindwinst in de grootste rittenkoers ter wereld.

Froome is echter nog steeds hard aan het werken na zijn zware val in de Critérium du Dauphiné van 2019 en daardoor werkt nu individueel in Amerika. Daarbij maakte hij wel zeer mooie beelden van zijn training, zoals u hieronder kan zien.