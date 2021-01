DNA Nys: twijfel bij Thibau na de Koppenbergcross

Bij een leven als topsporter speelt er zich ook van alles tussen de oren af. Dat heeft Thibau Nys al mogen ervaren. Enorm vertrouwen bij gloriemomenten, twijfel als het moeilijk gaat: het switcht makkelijk van het ene naar het andere.

Ook Thibau Nys heeft het dit seizoen al lastig gehad, blijkt in de vijfde aflevering van DNA Nys. Door het coronavirus rijdt hij als belofte tussen de profs. De cross zou anders al zwaar genoeg zijn, zeker in klassieke wedstrijden zoals de Koppenbergcross.

Voor Thibau Nys was de Koppenbergcross dit seizoen dan ook een erg zware bedoening. Hij zou uiteindelijk opgeven. Nadien sloop ter toch enige twijfel in zijn hoofd. Hij vroeg zich zelfs af of hij niet besmet was met het coronavirus.

Klik HIER en bekijk de vijfde aflevering van DNA Nys online bij Sporza.