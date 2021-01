Ploegleider Deceuninck-Quick.Step over Ronde van Polen: "Het was een madhouse" en "Groenewegen genoeg gestraft"

Iedereen die er bij was op die eerste dag van de Ronde van Polen 2020 zal het nooit vergeten. Verschillende maanden later zinderen de crashes bij die massasprint nog na, ook bij Brian Holm, één van de ploegleiders van Deceuninck-Quick.Step.

In de Cycling Magazine Podcast beschrijft Holm hoe het was om zoiets mee te maken. "Sorry voor mijn taal, maar het was een fucking madhouse. Het leek wel een bomexplosie. Ik dacht eerst niet dat Jakobsen het ging halen. De nacht nadien was er goed nieuws en kregen we te horen dat hij geen hersenschade had."

SKYPE-MEETING

Opvallend dat Deceuninck-Quick.Step nog wel verder reed in de Ronde van Polen. "Ik wilde naar huis, maar de keuze lag bij de renners." Inmiddels heeft Holm Jakobsen nog eens gezien tijdens een Skype-meeting. "Het was fijn om hem te zien, hij zag er oké uit."

Patrick Lefevere is altijd erg streng geweest voor de verantwoordelijkheid van Groenewegen in dit incident. Holm praat toch iets anders over de sprinter van Jumbo-Visma. "Ze geven Groenewegen negen maanden schorsing, maar naar mijn mening is hij al genoeg gestraft. Je kan zo'n sprint toch ook bergop leggen, waarom moet dat in een afdaling?"