AG2R pakt het in de verf zetten van 'Gouden Greg' iets subtieler aan

Hoewel het jaar 2020 tot het verleden behoort is Greg Van Avermaet nog altijd de regerende olympisch kampioen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio. Het was de voorbije jaren steeds goed zichtbaar dat Van Avermaet in Rio goud had veroverd.

Dat zal in 2021 nog steeds het geval zijn, zij het iets subtieler. Bij Cyclingnews gaan ze dieper in op de nieuwe fiets van Greg Van Avermaet. Hij rijdt nu immers voor AG2R Citroën en niet langer voor CCC. Dat brengt toch wel wat veranderingen met zich mee. Na het behalen van zijn olympische titel in 2016 mocht Van Avermaet prompt op een gouden BMC-fiets rijden. Ook de Giant waarmee hij zijn wedstrijden in 2020 afwerkte, kreeg een volledig gouden kleur mee. Daarnaast waren er dan nog de gouden bandjes aan de mouwen en de gouden helm. EEN WITTE BMC Kortom: er viel niet naast te kijken. Op beelden van op training is te zien dat AG2R het toch meer heeft voor de subtiele touch. Er is een gouden streep over de lengte van het frame van de fiets, alsook het onderdeel waar het stuur op steunt heeft een stukje goud meegekregen. That's it. Voor het overige is de fiets van Van Avermaet - opnieuw een BMC overigens - grotendeels wit, zoals bij de rest van de ploeg.