Junioren zien WK-droom in duigen vallen, andere jeugdcategorie strijdt wel voor wereldtitel veldrijden

De kogel is nu door de kerk: het staat vast welke wedstrijden in Oostende kunnen doorgaan en welke niet. De beloften hebben verlossend nieuws gekregen. Zowel bij de dames als bij de heren zal er een U23-kampioenschap kunnen plaatsvinden, zo kondigt de UCI aan.

Voor de juniorencategorie heeft de internationale wielerunie veel minder goed nieuws. Het WK voor de junioren valt wel degelijk weg door de huidige toestand van de pandemie. Zowel de meisjes junioren als jongens junioren hoeven dus niet naar Oostende af te zakken.

🚨 Cancellation of Men & Women Junior events at the 2021 UCI Cyclo-cross World Championships in Ostend 🇧🇪



Click below for more info 👇 #Ostend2021