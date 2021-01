Prioriteiten Van Avermaet ongewijzigd in totaal nieuwe omgeving: "Ronde van Vlaanderen mooiste koers om te winnen"

Jarenlang reed Greg Van Avermaet in min of meer dezelfde omgeving. In 2011 begon hij te koersen voor BMC, na de doorstart in 2019 bij opvolger CCC. Het bleef toch enigszins hetzelfde verhaal. Dit jaar zijn de doelen ongewijzigd, maar zit Van Avermaet wel in een nieuwe ploeg.

Hij is immers één van de verschillende klassieke versterkingen van AG2R en moet in het voorjaar een stevig duo vormen met Oliver Naesen. VRT NWS ging de ploeg opzoeken op stage. "Het is wel leuk. Het is een totaal nieuwe omgeving voor mij. Veel nieuwe gezichten. Het motiveert wel", zegt Van Avermaet over zijn overstap naar de Franse formatie.

Aangezien CCC stopte, moest hij sowieso wel naar een oplossing zoeken. Er is zeker geen spijt dat het dit is geworden. Hij vertoeft ook nog eens in het gezelschap van aardig wat landgenoten, met ook Stan Dewulf, Lawrence Naesen en Gijs Van Hoecke in de ploeg. "Ik ben wel tevreden dat ik deze keuze gemaakt heb en dat ik hier ben."

GEEN GEHEIM

Liefst resulteert de verandering van ploeg ook in nog eens een groots succes. Welke wedstrijd staat er voor Van Avermaet op één? "Als ik mag kiezen, is het vrij normaal dat ik de Ronde van Vlaanderen zeg. Dat is ook niet veranderd. Ik maak er ook geen geheim van. Ik denk dat de Ronde van Vlaanderen de mooiste koers is om te winnen. Dat gaat nooit veranderen in het klassieke wielerjaar, denk ik."